Пошутили: В Приморье завели уголовное дело против граждан, которые пугали прохожих

В Приморье завели уголовное дело против компании ребят, которые ради забавы пугали местных жителей громким хлопком и имитацией падения боевой гранаты. На данный момент удалось установить личность одного из участников странного розыгрыша, сообщает vostokmedia.com .

Вечером, 16 ноября, в интернет-мессенджере появилось видео. С балкона многоэтажного дома группа граждан сбрасывали предмет, который визуально напоминает боевую гранату. После падения был слышен громкий хлопок, который пугал местных жителей.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили дело. Компанию обвиняют в хулиганстве. Уже 17 ноября следователи начали выяснять все обстоятельства. Уже удалось установить личность одного из людей, кто скидывал предмет с балкона.

Остальные участники розыгрыша еще неизвестны. Предполагается, что они находились в состоянии алкогольного опьянения. В период с сентября по ноябрь нынешнего года компания уже не раз нарушала общественный порядок, но заявление соседи не писали.

Ранее стало известно, что в результате взрыва гранаты пострадал замглавы города Буйнакска Гамзат Османов.