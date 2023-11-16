Российский чиновник потерял кисть после взрыва светошумовой гранаты
Фото: [Артем Геодакян/ТАСС]
Замглавы города Буйнакска Гамзат Османов остался без кисти левой руки в результате взрыва светошумовой гранаты. Соответствующее заявление сделали представители местной администрации, передает издание РИА Новости.
Сообщается, что заместитель был доставлен в местную центральную больницу. Известно, что взрыв боеприпаса случился в помещении цокольного этажа в одном из домов Буйнакска.
Согласно информации представителя, взрыв не повлек за собой никаких разрушений в доме. Никто, кроме Османова в результате взрыва не пострадал. В данный момент, сотрудники местных правоохранительных органов занимаются расследованием обстоятельств инцидента.
Недавно в Хабаровском крае школьник остался без 2 пальцев после взрыва запала для гранаты, найденного им в мусорке. Запал лежал в баке и привлек внимание школьника, который остался без большого и указательного пальцев на правой руке.