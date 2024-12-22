Посинел язык и держалась температура: SHOT сообщил о смерти годовалой девочки от ветрянки

В Боткинской больнице умерла годовалая девочка, которую в сопровождении полиции доставили из подмосковного города с диагностированной ранее ветрянкой, сообщил SHOT.

Канал сообщил, что медики поставили диагноз 15 декабря. Согласно данным SHOT, маленького пациента доставили в инфекционное отделение подмосковной больницы. Однако родители написали отказ от госпитализации. Mash располагает другой информацией. Канал пишет, что диагноз поставил местный педиатр. На протяжении пяти дней самочувствие ребенка не улучшалось, поэтому доктор настаивал на госпитализации. Родители отказывались.

SHOT пишет, что родители решили обратиться в частную клинику. Медики обратили внимание на то, что у ребенка посинел язык.

«Там врачи обратили внимание на синий язык и заметили, что это — язва от ветрянки. Девочке сделали укол и рекомендовали ехать в инфекционную больницу», — сообщил SHOT.

Канал сообщил, что родители решили обратиться в больницу и повезли ребенка на осмотр. По дороге девочка начала задыхаться. Они встретили сотрудников полиции. Правоохранители остановили бригаду скорой помощи. Ребенка доставили в столичную больницу, где он умер.

Mash также пишет, что язык ребенка посинел. Однако, согласно данным канала, на эту особенность обратили внимание врачи скорой помощи, которых на дом вызвали родители ребенка 19 декабря. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

«Родители повезли малышку в инфекционку в Москву. По дороге ребенок начал задыхаться, в больницу приехала уже в состоянии клинической смерти. Она скончалась от острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности на фоне ветряной оспы», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что студент из Подмосковья проглотил флешку на уроке и чуть не умер.