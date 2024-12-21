Студент из Подмосковья проглотил флешку на уроке и чуть не умер

Первокурсник из колледжа, расположенного в Московской области, случайно проглотил USB-накопитель во время учебного процесса. Пока инородное тело не извлечено. Возможно, потребуется хирургическое вмешательство, пишет «Московский комсомолец».

В городе Мытищи произошёл инцидент. Во время урока информатики в машиностроительном колледже шестнадцатилетний студент случайно проглотил флешку.

Подросток взял в рот металлический предмет длиной три сантиметра и вдохнул его. Флешка попала в пищевод, а затем в желудок. Юноша был сразу же госпитализирован в клинику. Врачи надеются, что организм самостоятельно избавится от инородного тела. В противном случае потребуется хирургическое вмешательство.

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