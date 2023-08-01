Посла Польши вызвали в МИД Украины: Министр канцелярии заявил о неблагодарности Киева

Министр канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в интервью польским СМИ высказал мнением, что Варшава оказывает глобальную поддержку Киеву. При этом не получает ответной реакции и слов благодарности, пишет агентство «РИА Новости». Поддержку оказывали на протяжении многих лет, а особенно в течение последних месяцев. Несмотря на это, роль Польши остается неоцененной для киевского режима.

На Украине посчитали подобные заявления некорректными и не соответствующими действительности, поэтому во вторник, 1 августа, вызвали в МИД посла Польши Бартоша Цихоцкия. Дипломату указали на то, что заявленное министром канцелярии – это неправдивая информация, сообщает украинское издание «Европейская правда». На сайте украинского МИДа отметили, что политическое временное непонимание между странами не должно влиять на взаимоотношение польского и украинского народов.