Посла России в Польше экстренно вызвали в МИД из-за заявлений президента Путина

Заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский проинформировал, что в субботу, 22 июля, посол России в Польше Сергей Андреев был экстренно вызван в МИД в связи с заявлениями президента России на заседании Совета безопасности, пишет агентство «РИА Новости».

Во время заседания президент России напомнил несколько фактов из мировой истории. Союзники Польши не были заинтересованы в целостности страны во время Второй мировой войны. В 1939 году существованию польского государства угрожала опасность. Только СССР помог властям выстоять в той неравной борьбе. По поручению Иосифа Сталина после завершения военных действий к территории Польши была присоединена значительная часть западных регионов.

«В связи с провокационными заявлениями президента России Владимира Путина, а также угрозами в адрес Польши и другими недружественными действиями Российской Федерации в отношении Польши и в отношении наших союзников», - заявили в МИД Польши

В МИД Польши посчитали подобные заявления Владимира Путина провокационными и угрожающими. Действия РФ были оценены как недружественные. Посол России недолго находился в МИД Польши. Позже он рассказал, как отреагировал на обвинения.

«Естественно, он получил надлежащий ответ, разъяснения по поводу того, как мы видим и историю XX века, и поведение польских властей в настоящее время в связи с конфликтом на Донбассе и на Украине», - рассказал посол России в Польше Сергей Андреев о встрече с заместителем министра иностранных дел Польши Павлом Яблоньским

Сергей Андреев отметил, что в беседе с заместителем министра иностранных дел Польши Павлом Яблоньским стало ясно, что стороны не могут найти компромисс в данном вопросе. Позиции стран совершенно разные. Посол считает свой ответ «надлежащим» для данной ситуации.