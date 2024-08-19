После череды скандалов ИП Штейман снова обеспечит питанием школы Городца
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Администрация Городецкого округа проинформировала, что тендер на обеспечение питанием школы выиграл ИП Штейман, сообщил newsnn.ru.
Сумма контракта составила 62,5 млн руб. Предприниматель неоднократно становился фигурантом громких конфликтов. Так, он уволил заведующую пищеблока Татьяну Круглову, которая в соцсети опубликовала пост о некомфортных условиях работы. В помещении было очень холодно. Кроме того, женщина показала, что дверь находится в аварийном состоянии. Сотрудникам не выплачивали отпускные. Договор о принятии на работу официально не подписывали. Размер заработной платы был ниже рыночной цены. Суд обязал предпринимателя восстановить в должности Круглову.
Еще одна история связана со срывом сроков организации горячего питания в двух школах Балахны. Имя подрядчика не сообщается, но, по данным редакции NewsNN, речь идет о бизнесмене Григории Штеймане. Предпринимателя оштрафовали. Без горячего питания временно остались дети младших классов.
Администрация Городецкого округа сообщила, что тендер прошел законно. Заявки подали еще две компании. У Штеймана большой опыт работы. Он подготовил необходимые документы. 20 августа будет подписан контракт.
«Информация, что Штейман был замечен в присвоении денежных средств, как и незаконное увольнение сотрудника, не может являться основанием для отклонения [заявки на участие в тендере]», — пояснили в администрации Городецкого округа.
Ранее сообщалось, что депутат Нилов пояснил необходимость бесплатного горячего питания для всех школьников.