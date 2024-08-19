После череды скандалов ИП Штейман снова обеспечит питанием школы Городца

Сумма контракта составила 62,5 млн руб. Предприниматель неоднократно становился фигурантом громких конфликтов. Так, он уволил заведующую пищеблока Татьяну Круглову, которая в соцсети опубликовала пост о некомфортных условиях работы. В помещении было очень холодно. Кроме того, женщина показала, что дверь находится в аварийном состоянии. Сотрудникам не выплачивали отпускные. Договор о принятии на работу официально не подписывали. Размер заработной платы был ниже рыночной цены. Суд обязал предпринимателя восстановить в должности Круглову.

Еще одна история связана со срывом сроков организации горячего питания в двух школах Балахны. Имя подрядчика не сообщается, но, по данным редакции NewsNN, речь идет о бизнесмене Григории Штеймане. Предпринимателя оштрафовали. Без горячего питания временно остались дети младших классов.

Администрация Городецкого округа сообщила, что тендер прошел законно. Заявки подали еще две компании. У Штеймана большой опыт работы. Он подготовил необходимые документы. 20 августа будет подписан контракт.

«Информация, что Штейман был замечен в присвоении денежных средств, как и незаконное увольнение сотрудника, не может являться основанием для отклонения [заявки на участие в тендере]», — пояснили в администрации Городецкого округа.

Ранее сообщалось, что депутат Нилов пояснил необходимость бесплатного горячего питания для всех школьников.