Депутат Нилов пояснил необходимость бесплатного горячего питания для всех школьников

По многочисленным просьбам родителей отечественных школьников в нижнюю палату внесен законопроект, который призван обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся всех образовательных учреждений вне зависимости от возраста и статуса семьи. По словам главы Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, совместно с коллегами он принял решение, что в средней и старшей школе полноценный прием пищи не менее важен, чем в начальной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что горячее питание должно быть доступно всем школьникам не менее раза в день бесплатно, поскольку важно иметь здоровье, силы, энергию и привычки правильного питания.

По мнению парламентария, депутатам также поступают благодарности от родителей, которые благодарят за наличие горячих обедов вместо перекусов чипсами и снеками.

Он добавил, что обеспечение горячим питанием является плюсом в плане экономии средств на оказание последующей медпомощи тем, кто в юном возрасте получает заболевания на фоне неправильного питания и отсутствия питания из вредной еды, используемой в качестве перекуса.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект следит за качеством школьного питания в Подмосковье.