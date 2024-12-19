После ЧП в Мурманской области задержаны машинист грузового поезда и его помощник

В сообщении ведомства указано, что поводом для задержания стало возбуждение уголовного дела после столкновения поездов в Мурманской области. Инцидент произошел 18 декабря. Следователи предполагают, что были нарушены правила безопасности движения и нормы эксплуатации железнодорожного транспорта. В результате происшествия погибли два пассажира поезда «Мурманск-Санкт-Петербург».

«18 декабря 2024 года на железнодорожной станции Княжая в Мурманской области грузовой состав совершил боковое столкновение с прибывшим пассажирским поездом сообщением «Мурманск-Санкт-Петербург», — указано в сообщении.

В сообщении перечислены другие последствия столкновения. В частности, произошел сход и повреждение пассажирских и грузовых вагонов. В медицинские учреждения региона доставили пострадавших пассажиров, которые получили различные травмы.

По уточненным данным от РЖД, в поезде при ЧП в Мурманской области находился 321 человек.

Мера пресечения задержанным на данный момент еще не определена. Следователи продолжают устанавливать все детали происшедшего. Комплексно проводятся следственные действия. ТАСС сообщил, что РЖД осуществит перевозку родственников пострадавших, чтобы они могли находиться возле своих близких. Согласно сообщению телеграм-канала СК РФ, глава ведомства будет лично контролировать ход расследования.

«Председателем СК России дано поручение руководителю ЗМСУТ СК России Выменцу П.С. представить доклад о происшествии и ходе расследования», — сообщил официальный телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 31 человека.