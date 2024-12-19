Число пострадавших при столкновении поездов под Мурманском выросло до 31 человека

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области пострадал 31 человек. Об этом говорится в сообщении РЖД, опубликованном в телеграм-канале.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 декабря. Двухэтажный пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, в результате чего сошел с рельсов.

«По уточненной информации, в результате происшествия с поездом №11 Мурманск — Санкт-Петербург 18 декабря пострадал 31 человек, из них пятеро детей», — говорится в сообщении РЖД.

Отмечается, что 14 пострадавших госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Также травмы получили пятеро детей.

Трагедия унесла жизни двух человек — мужчины и женщины. Женщина умерла в карете скорой помощи, когда ее везли в больницу. Мужчина скончался в медицинском учреждении.

Как рассказали в РЖД, компания возьмет на себя обязательства по бесплатному лечению и реабилитации пострадавших, а также выплатит по 2,2 млн руб. родственникам погибших. Пострадавшие при столкновении поездов получат по полмиллиона рублей от компании.

Ранее Baza сообщила, что предварительной причиной чрезвычайного происшествия с поездами под Мурманском является поломка токоприемника в грузовом поезде.

По информации источника, машинист принял решение остановиться и дождаться помощи, однако у состава отказали тормоза, из-за чего он выкатился на другой путь. На нем и двигался пассажирский поезд.