После ДТП с депутатом в ГД предложили лишать водителей прав за неоплаченные штрафы

Депутат предлагает, чтобы лишение прав происходило в автоматическом порядке. Например, у водителя накопились 10 неоплаченных штрафов, значит его права необходимо аннулировать. Как только человек погасить задолженность, ему должны восстанавливать водительские права. На практике же встречаются случаи, когда у гражданина находят около 200 неоплаченных штрафов.

В случае задолженности судебные приставы обязаны заблокировать банковскую карту. Депутат Хамзаев считает, что данная мера малоэффективная. Нет никакой гарантии, что человек пользовался именно картой и не имел другого способа хранения средств.

Спикер также отметил, что снижать сумму штрафов не стоит ни в коем случае. Высокая вероятность того, что человек больше не будет нарушать ПДД.

«В Дагестане, например, водителей штрафуют на миллиарды рублей, и эти деньги утекают из карманов людей. Это правильно, когда штрафы высокие», — заключил Султан Хамзаев.

Поводом для дискуссий стал недавний инцидент с участием депутата Ярославской облдумы Мариной Степановой, сообщил Mash. Она, управляя внедорожником, врезалась в Рыбинске в автобус. В результате ДТП пострадали десять человек, из которых семи понадобилась медицинская помощь. У депутата было 23 штрафа на общую сумму 19500 руб. Все нарушения связаны с игнорированием допустимого скоростного режима.

Ранее сообщалось, что устроившая смертельное ДТП в Туле автоледи попала под суд.