Устроившая смертельное ДТП в Туле автоледи попала под суд

В Туле женщина насмерть сбила пешехода, который шел по краю дороги. Она села за руль выпившей. Как сообщают Тульские известия со ссылкой на прокуратуру, нарушительницу ждет суд.

Женщина из Пролетарского района Тулы обвиняется в нарушении правил ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека. Было установлено, что 47-летняя владелица Renault Duster выехала на Епифанское шоссе будучи пьяной. В процессе она превысила скорость и отклонилась на дороге в сторону. Как раз там шел 55-летний местный житель.

Пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм. Автоледи ждет суд. Пока дело с обвинительным заключением передали в Пролетарский районный суд Тулы. Дальнейшее решение о наказании остается за ним.

Как правило, жесткое ДТП в Ленобласти вызвало у женщины преждевременные роды.