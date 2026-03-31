После гибели пяти подростков в Кузбассе продолжали работать сауны без пожарной сигнализации

В Новокузнецке судебные приставы обнаружили грубейшие нарушения пожарной безопасности в двух саунах. Обе организации пришлось закрыть. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального управления ФССП, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

«И все это на фоне недавней трагедии с гибелью пяти подростков в сауне во время пожара», — говорится в статье «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в одном из заведений отсутствовали системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о возгорании. Более того, персонал допускали к работе с посетителями без прохождения необходимого инструктажа и обучения мерам безопасности.

По данным издания, во втором здании, площадь которого превышает 534 кв. м, нашли похожие недочеты. Хотя огнетушители там были, они находились в местах, куда невозможно быстро добраться в экстренной ситуации — их можно было случайно задеть и опрокинуть. Кроме того, на средствах пожаротушения отсутствовали заводские номера.

«Установлено, что замки на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открытия», — пишет источник.

По информации издания, выявленные нарушения создавали прямую угрозу жизни и здоровью людей. На данный момент обе сауны опечатаны. Приставы будут контролировать устранение всех недостатков, и только после этого владельцам разрешат возобновить прием гостей.

Ранее сообщалось, что СК выдвинул новое обвинение по делу о пожаре в кузбасской сауне, где погибло пять подростков.