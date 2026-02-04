СК выдвинул новое обвинение по делу о пожаре в кузбасской сауне, где погибло пять подростков

В среду, 4 февраля, фактическому руководителю досугового учреждения — сауны — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 марта 2026 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации ведомства, решение принято по ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. В сауне 31 января произошла трагедия — погибли пять несовершеннолетних посетителей в возрасте от 15 до 17 лет. В здании начался пожар.

«Обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — указано в сообщении ведомства.

По информации ведомства, по данному уголовному производству продолжается реализация комплекса следственных мероприятий и иных процедур, предусмотренных законом. Их основная задача заключается в системном сборе, документальном оформлении и юридическом закреплении доказательств.

В телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации отмечено, что руководитель сауны — 42-летний горожанин. По версии следствия, мужчина и его брат, который занимался индивидуальным предпринимательством, открыли сауну незаконно. Они не выполнили меры, требуемые пожарной инспекцией. В здании отсутствовали средства пожаротушения и эвакуационные выходы.

«При этом, не имея специального образования и квалификации, обвиняемый лично проводил с персоналом инструктаж по технике пожарной безопасности», — проинформировали в СК.

По данным ведомства, администратор сауны была проинформирована о нарушениях, но впустила несовершеннолетних в помещения. Подростки были оставлены одни. Женщина не проконтролировала температурный режим.

«Она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в здании произошло возгорание. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотни прокопчан пришли проститься с погибшими при пожаре в сауне друзьями.