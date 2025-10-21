После избиения воспитанницы детдома в СК взяли дело под личный контроль

Председатель СК РФ затребовал доклад по уголовному делу о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней воспитанницы детского учреждения в Кемерово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на официальный телеграм-канал ведомства.

По информации издания, об инциденте стало известно из социальных сетей. На одной из записей было видно, как воспитанники детского дома применяют физическое насилие к сверстнице. Сначала девочке дали пощечину, а после ударили, предположительно, кулаком в живот. По факту данного инцидента сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам халатности.

«Глава ведомства Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области — Кузбассу Курочкину П.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщил официальный телеграм-канал Следственного комитета Российской Федерации.

По информации издания, на видео видно, что удары пострадавшей наносила воспитанница. В это время девушку держал молодой человек. Предположительно, конфликт между ребятами возник из-за личных взаимоотношений. Якобы девушка, которую избили, начала более тесное общение с парнем одной из обидчиц. Предположительно, молодые люди действовали организованно и запланировано. На видео слышно, как пострадавшая просила прекратить избиение. Ребята угрожали ей и говорили в ее адрес неприятные слова.

По данным издания, на ситуацию обратили внимание не только правоохранители. В министерстве образования региона проинформировали о проведении служебной проверки.

