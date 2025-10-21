В Брянской области ранен подросток при ударе украинского БПЛА

Атака украинских беспилотников на Брянскую область привела к травме у несовершеннолетнего. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

По словам губернатора, украинская армия нанесла воздушный удар по области в ночь на вторник, 21 октября.

«БПЛА самолетного типа атаковали город Клинцы. В результате варварских действий ВСУ ушибы получил подросток 2010 года рождения», — указал он.

Богомаз добавил, что несовершеннолетнему была оказана вся необходимая помощь. Было выявлено, что в двух многоквартирных домах пострадали окна. Осколками также были повреждены три автомобиля, которые стояли во дворах.

Ранее Минобороны сообщило, что за вечер 20 октября над российской территорией было перехвачено 14 беспилотников противника. При этом над Ростовской областью было уничтожено 10 аппаратов.