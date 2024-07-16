После казни российского пленного азовцами Медведев призвал не щадить бойцов ВСУ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на странице в интернете- мессенджере призвал устраивать тотальные казни бойцам ВСУ, которые игнорируют Женевские конвенции и казнят российских военнослужащих.

Украинский батальон «Азов»* ранее опубликовал в Телеграм-канале видео расстрела российского военнослужащего. Дмитрий Медведев написал, что его товарищи обсуждают трагедию, ссылаясь на Женевские конвенции. Зампред Совбеза РФ уверен, что ВС РФ должны применять зеркальные меры в адрес украинских военных.

«Только тотальные казни. Нет выбора. Нет слов о пощаде», — написал Дмитрий Медведев.

Зампред Совбеза РФ Медведев призвал не жалеть бойцов ВСУ, отречься от идеи помилования, не думать о пощаде для противника и отказаться от гуманных намерений. Военнослужащие ВСУ ведут себя жестоко и не милуют наших соотечественников, которые попадают в плен.

«Казнить, казнить и казнить. Это и есть право войны для врага!» — отметил зампред Совбеза РФ Медведев.

Дмитрий Медведев написал, что в своих постах часто ссылается на стихотворения русского поэта Константина Симонова. Он опубликовал строки из стиха «Если дорог тебе твой дом...», написанного в 1942 году. Поэт-патриот призывал тогда всех россиян бороться с фашистами и безжалостно убивать их, чтобы защитить семью и родной край.

Ранее мы сообщали, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал для безопасного существования России уничтожить Украину и НАТО.

* Террористическая организация, запрещенная в России.