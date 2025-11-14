После конфликта легли спать: отец во время ссоры с сыном бросил в него металлический табурет

В телеграм-канале Главного управления МВД России по Кемеровской области — Кузбассу рассказали о конфликте жителей региона, во время которого отец бросил в сына металлический табурет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По версии следствия, конфликт произошел между 58-летним отцом и 34-летним сыном во время распития спиртных напитков. Отец бросил в сына табурет, попав ему в глаз. В ответ мужчина схватил табурет и нанес им несколько ударов по голове. После ссоры родственники легли спать.

По данным ведомства, утром отец почувствовал ухудшение самочувствия. Он обратился в больницу. Сотрудники медицинского учреждения сообщили об инциденте в дежурную часть отдела МВД России «Мариинский». Медики диагностировали у пострадавшего множественные травмы головы. Возбуждено уголовное дело. Сыну грозит до 10 лет лишения свободы. Правоохранители выясняют все причины инцидента.

«Следователем ОМВД России "Мариинский" в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что распитие спиртных напитков привело к трагедии в еще одной кузбасской семье: 16-летний подросток обвиняется в умышленном смертельном ранении своей бабушки.