После массового отравления омская база отдыха продолжает принимать гостей

Издание напомнило, что в декабре 2024 года управление Роспотребнадзора по Омской области выявило ряд нарушений в работе ресторана «Лада». Заведение функционировало на территории базы отдыха. В частности, было установлено, что пять сотрудников ресторана оказались носителями норовирусной инфекции 2-го генотипа. Персонал не проходил обязательный медицинский осмотр. Сотрудники Роспотребнадзора также посчитали, что в ресторане некачественно проводили уборку. Кроме того, не были соблюдены рекомендации по хранению продуктов.

По данным издания, проверку провели после массового отравления — было зарегистрировано 43 случая заболевания. В числе пациентов оказались 14 несовершеннолетних посетителей ресторана. Издание изучило актуальную информацию, размещенную в аккаунтах базы. Заведение продолжает продавать путевки, но без питания. Ресторан и кафе «Сказка-пицца», расположенные на территории санатория, в настоящее время не работают.

«При этом стоит подчеркнуть, что база отдыха ограничила возможность комментировать свои публикации в социальных сетях, что вызывает дополнительные вопросы у жителей и потенциальных клиентов», — обратил внимание Город55.

Ранее сообщалось, что сеть «Вкусвилл» проведет еще дополнительные проверки продукции после информации об отравлении пельменями.