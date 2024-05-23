После неудачной попытки убить возлюбленную кузбассовец свел счеты с жизнью

В среду, 22 мая, в Кузбассе новокузнечанин пытался убить возлюбленную в магазине. После неудачной попытки, он покончил жизнь самоубийством, сообщает sibdepo.ru .

Пресс-служба регионального СУ СК сообщила подробности инцидента. Мужчина работал в магазине одного из ТЦ. Он влюбился в свою коллегу. Девушка не отвечала взаимностью. Мужчина неоднократно признавался ей в своих чувствах.

22 мая он зашел в здание торгового центра. Мужчина сразу направился к девушке, которая работает за кассой и нанес несколько ударов ножом в область шеи. В зале находились люди, которые незамедлительно вызвали «скорую помощь». Девушку доставили в медицинское учреждение.

«После случившегося подозреваемый свел счеты с жизнью», — сообщает СУ СК по Кемеровской области.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, в рамках которого выясняют все причины инцидента.

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