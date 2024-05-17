В ЯНАО мужчина убил соседа за жалобу на потоп

В Губкинском (ЯНАО) мужчина пришел в ярость от жалобы соседа и убил его. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУ СК по региону.

Инцидент случился в ночь на 27 апреля. Следствие предварительно выяснило, что квартиру соседа снизу начала просачиваться вода. Тогда он пошел к проживающему сверху мужчине и пожаловался на потоп. Это привело к конфликту, в ходе которого хозяин проблемного жилья избил северянина. Травмы оказались серьезными: сосед не выжил.

При этом после содеянного злоумышленник попытался скрыться, уехав из региона. План провалился, так как правоохранители оперативно выяснили личность и задержали агрессора. Оказалось, что ранее он уже был судим. Его арестовали, далее рецидивиста будет ждать суд.

Ранее сообщалось, что житель Щелково напал с ножом на свою знакомую и попал под уголовное дело.