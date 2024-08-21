Пассажирский самолет Минводы — Надым совершил срочную посадку в Тюмени

Самолет из Минеральных Вод в Надым незапланированно сел в аэропорту Тюмени утром 21 августа. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на AVIAINCIDENT.

Пилоты судна RRJ-95-M запросили посадку в Тюмени в 04:07 по Москве. В этот момент осуществлялся рейс Минеральные Воды — Надым. Причиной стал сбой техники: она показала изменения в системе отбора воздуха.

Из-за незапланированной посадки в аэропорту Тюмени, которая прошла успешно, рейс задержался на четыре часа. В пункте назначения транспорт прибыл в 12:26.

Угрозы для жизни и здоровья пассажиров не было, никто не пострадал.

Ранее в Сочи в жизнь воплотился страшный сон аэрофобиков: самолет при заходе на посадку ударился хвостом о ВПП.