После пяти лет лечения сатирика Измайлова исключили из реестра онкобольных

Писателя Лиона Измайлова исключили из реестра онкобольных после пяти лет лечения, сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, пять лет назад у законодателя стендапа в России и легендарного сатирика Лиона Измайлова диагностировали рак кожи. Болезнь удалось выявить на ранних стадиях. 85-летний юморист проходил курс лечения. По данным Mash, он следовал всем рекомендациям медиков.

«Как итог — болезнь удалось победить», — сообщил Mash.

По информации канала, писателя исключили из реестра онкобольных. В какой больнице оказывали услуги юмористу не сообщается.

В 2025 году сатирику исполнилось 85 лет. Отметить свой юбилей писатель решил масштабно, сообщил телеграм-канал «Концерты в Москве». В четверг, 22 мая, на сцене ЦКИ «Меридиан» состоится концерт-съемка. В мероприятии примут участие известные артисты, звезды эстрады и юмористы. Планируется, что они поздравят юбиляра и представят зрителям яркие номера.

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