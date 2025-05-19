Байден сделал заявление после обнаружения у него рака

Бывший президент Соединенных Штатов Джо Байден дал первый комментарий после того, как врачи выявили у него рак простаты. Он поблагодарил всех за любовь и поддержку. Такую запись он сделал в социальной сети Х.

Ранее появились сообщения, что у бывшего главы Белого дома медики диагностировали рак простаты. После этого Байден сделал первое заявление по этому поводу. Он заявил, что тема рака касается каждого.

«Мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Спасибо за вашу любовь и поддержку», — указал он.

Экс-президент прикрепил к посту фото, на котором изображен он с его супругой Джилл Байден, а также кошкой.

Ранее сообщалось, что команда Байдена хотела посадить его в инвалидное кресло при переизбрании на пост президента. Причиной такого желания было ухудшение здоровья руководителя Белого дома. Было решено, что такой шаг можно было предпринять только после проведения выборов, после того, как Байден вновь станет главой США.