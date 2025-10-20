После подорожания патента для мигрантов в РФ могут вырасти цены на недвижимость

По мнению экспертов, повышение патентов может оказать положительное влияние на развитие регионов: труд в регионах будет легализован, бюджет пополнится дополнительными средствами. Бизнес будет активнее принимать участие в подготовке квалифицированных кадров, сотрудничая с вузами.

По информации издания, к негативным последствиям эксперты относят уход части работников в «тень»: они перестанут выплачивать налоги и будут работать неофициально. Ситуация отразится на рынке недвижимости, где часто работают мигранты. Как следствие, компании сократят проекты. Не исключено, что некоторые проекты заморозят. Цены на жилье заметно повысятся. Кроме того, подорожает весь рынок услуг.

«Главный вопрос не в том, сколько стоит патент, а как выстроена система его последствий. Если это просто способ собрать больше денег, без компенсирующих мер — мы получим стагнацию. Если это часть комплексной политики, эффект может быть позитивным», — отметил политолог Максим Дерябин в беседе с «Нашим городом».

Представитель строительного бизнеса Роман Караваев высказал мнение, что повышение стоимости патента приведет к сокращению мигрантов. Эксперт поделился опытом: местные жители преимущественно не хотят работать строителями. Молодые люди ищут другие вакансии. Сотрудники постарше могут прийти в отрасль, получив образование. На это требуется время.

«Мы уже смотрим в сторону новых рынков труда — Азии и Африки, но это долгая история: язык, культура, адаптация. Всё это требует времени и инвестиций», — объяснил эксперт Караваев.

