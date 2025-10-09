Отмена патентов и рост НДС: почему ужесточение почувствуют не только ИП, но и потребители

В России готовятся существенно сократить круг предпринимателей, которые смогут пользоваться патентной системой налогообложения (ПСН). Уже с 2026 года право на применение этого режима могут утратить индивидуальные предприниматели с годовым оборотом свыше 10 млн рублей. Экономист Михаил Беляев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как это ударит по ИП и ценам.

Кроме того, предлагается ограничить использование ПСН для отдельных видов деятельности, в частности для ИП, занятых в сфере розничной торговли и автомобильных грузоперевозок. Эксперт Беляев подчеркнул, что индивидуальные предприниматели лишатся части своей прибыли.

«Они будут работать и платить налоги, как нормальные люди. Их количество сейчас даже по самым осторожным оценкам достигает 5 млн. И они не платят налоги, из тени не вышел практически никто, мизерное количество людей. Они не готовы платить ни рубля. Раз привыкли уходить от этого, то государство должно принять такие меры, чтобы у них этого не получалось. Почему их налоги нужны? Потому что дети ходят в школу, они ходят в поликлинику, люди ездят по дорогам. Они пользуются всеми благами государства. Это только лазейки для того, чтобы люди уходили и занимались как бы в кавычках “законным обманом государства”», — пояснил эксперт.

При этом ограничения по патенту коснутся не всех ИП, однако, как считает специалист, тенденция по такому вопросу уже намечена. И это, в свою очередь, повлияет и на цены в рознице.

«На цены в рознице сказывается одно и тоже — у нас на рынке диктат монополий, продавцов. Для них любой предлог для того, чтобы повысить цены в рознице. Допустим, в стране введут повышение цен на 10%, а торговцы повысят на 20-30% и будут везде вопить, что они еще оказались в убытке», — выразил мнение экономист.

Кроме того, на цены повлияет и повышение НДС до 22%, заверил эксперт.

«НДС в прямом виде повысит цены на товары, потому что они закладываются в издержки производства. Это уже законное повышение цен. Также усилие предпримут и розничные торговцы для того, чтобы использовать инициативу на полную катушку», — заключил Беляев.

Ранее стало известно, что в России хотят завершить эксперимент с самозанятыми уже в 2026 году.