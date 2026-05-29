Губернатор Подмосковья передал ветеранам СВО ключи от автомобилей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и депутат Госдумы РФ Рахим Азимов передали ветеранам СВО и семьям погибших бойцов ключи от автомобилей, в том числе с ручным управлением. Встреча прошла в Доме правительства Московской области.

«Традиционно в этом зале мы встречаемся, чтобы пообщаться, ответить на вопросы, еще раз сказать, что для нас участие, забота, вовлеченность в жизнь семей бойцов очень важна. Наш президент подает нам пример своим отношением. Рахим Азизбоевич тоже вносит свою лепту. Я хочу вас за это поблагодарить. Вы знаете, что есть программа по вручению автомобилей. Они нужны. По крайне мере все семьи, с которыми мы общаемся, в том числе в фонде „Защитники Отечества“, говорят об этом. И сегодня мы также их вручаем», — сказал губернатор.

Бойцам передали 20 машин, большинство из которых с ручным управлением. Они были закуплены при участии Фонда «Помогать людям», основателем которого является Рахим Азимов. Он поддержал соответствующую инициативу Госфонда «Защитники Отечества». В Подмосковье бойцов, получивших тяжелые травмы ног и позвоночника, ручному управлению автомобилей обучают в реабилитационном центре «Ясенки» в Подольске.

«Московская область сегодня является лидером по оказанию помощи, вниманию, заботе об участниках СВО, ветеранах, их семьях. Наша задача — выполнить указание нашего Президента. Вы всегда в фокусе нашего внимания. Мы будем и дальше делать все, чтобы облегчить вашу жизнь», — сказал Азимов.

Основатель следж-хоккейной команды «Гвардия» Михаил Трифонов поблагодарил губернатора за поддержку адаптивного спорта в Подмосковье.

«Огромное спасибо, что мы имеем возможность находиться на льду, принимать участие в турнирах. Нас все поддерживают, всегда на связи», — сказал он.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 1/2 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ] 2/2

В рамках встречи обсудили актуальные вопросы, в частности, реабилитацию военнослужащих. В Подмосковье действует пять реабилитационных центров. В общей сложности помощь там получили почти 3,2 тыс. бойцов. К примеру, в центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде реабилитацию прошли 296 человек, в «Ясенках» в Подольске — 630

В региональный филиал фонда «Защитники Отечества» с 1 июня 2023 поступило 55 тыс. обращений, 94% из которых были успешно решены.

«В филиале есть специальный сектор, который занимается переобучением жен наших защитников. Мы направляем их в учебные заведения, в которых выделены специальные квоты. Это позволяет им получить профессию, что очень важно», — рассказала руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

В Подмосковье для участников СВО и их семьей, кроме 41 федеральной меры поддержки, действуют 36 региональных. Оформить их можно через Госуслуги, в МФЦ или Фонде «Защитники Отечества». В 2025-м заработала цифровая комплексная услуга «Защитники Отечества».

«Хочу поблагодарить всех, кто заботиться на местах, вовлечен в работу, отметить наших волонтеров — совсем молодых ребят, которыми движет бескорыстное, патриотическое начало. Пока мы едины, помогаем друг другу, мы непобедимы!» — заключил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой цифровой платформе для трудоустройства ветеранов СВО.