Прокуратура начала проверку обстоятельств отравления семей на базе отдыха в Башкирии

Прокуратура Республики Башкортостан проводит проверку информации об отравлении нескольких семей с детьми на территории базы отдыха в городе Октябрьский. Об этом передает телеканал РЕН, ссылаясь на пресс-службу республиканской прокуратуры.

В прокуратуре рассказали, что постояльцы приехали в загородный дом на три дня. После того как они съели продукты, которые им предоставили в качестве праздничного угощения, они почувствовали себя очень плохо.

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлен видеоролик, на котором жительница г. Москвы сообщила о предоставлении ненадлежащих услуг на горнолыжном комплексе в г. Октябрьский и пищевом отравлении нескольких семей с детьми» — говорится в комментарии ведомства.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, будет дана оценка тому, насколько строго соблюдаются требования санитарно-эпидемиологических норм и правил.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что норовирус проник на вечеринку с певицей Севиль из Artik & Asti в Омске. Среди заболевших острой кишечной инфекцией также оказались дети.