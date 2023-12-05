«Весь город чумазый»: После ремонта труб в Котово через сутки воды снова не стало

Жители Котово в Волгоградской области снова остались без воды. Только теперь ситуация ухудшилась из-за того, что подвоз питьевой воды прекращен. Коммунальщики выполняли ремонт труб и завершили даже раньше заявленного времени, но вода в некоторых домах так и не пошла, сообщает novostivolgograda.ru .

3 декабря коммунальщики заявили, что закончили ремонт раньше времени. Некоторым жителям относительно повезло. Вода пошла, но коричневого цвета. В ряде квартир из кранов текла вода черного цвета. Коммунальщики объяснили, что произошел прорыв трубопровода. Со временем вода станет нормального цвета и будет пригодна для употребления.

Этого не произошло. 5 декабря воды снова не стало. В школах отменили занятия, ведь воды не было. Потом сообщили, чтобы школьники снова возвращались к привычному режиму обучения. Сегодня же воды снова нет, но учебные заведения работают. Жители негативно реагируют на данную ситуацию:

«Давайте приведу своих детей в водоканал и пусть они их помоют? Нам как детей купать? Весь город чумазый.»

В некоторых районах воду так и не дали. В местном интернет-мессенджере рассказали, что вода поступает по старому водоводу. Информации о строительстве нового нет.