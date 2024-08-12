После ссоры с девушкой житель Белово разделся догола и побежал по улице

После ссоры с девушкой житель Белово, который находился в состоянии алкогольного опьянения, разделся догола и побежал по улице, сообщил sibdepo.ru.

Пресс-служба полиции Кузбасса проинформировала, что никто из очевидцев не обратился к сотрудникам правоохранительных органов из-за аморального поведения жителя в городе. Однако представители органа власти узнали о происшествии, когда мониторили социальные сети. Они оперативно установили личность нарушителя. Им оказался 20-летний местный житель.

Молодой человек признался, что не понимает причин своего поступка. Он распивал спиртные напитки в компании друзей. С ним отдыхала возлюбленная. Молодые люди начали выяснять отношения. Парень разозлился на свою девушку и решил уйти. Он снял полностью одежду и побежал по Юбилейному бульвару. Против молодого человека составлен протокол в связи с мелким хулиганством. Ему назначен административный арест сроком на трое суток.

Ранее сообщалось, что против голого водителя, предлагавшего девочке сесть к нему в авто в Подмосковье, возбудили дело.