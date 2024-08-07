В Подмосковье возбудили дело против водителя, который, будучи полностью голым, предлагал семнадцатилетней девушке сесть к нему в автомобиль, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в городе Дрезна в середине июня. К несовершеннолетней подъехала машина, за рулем которой сидел обнаженный мужчина. Он поинтересовался у девушки, как проехать в Орехово-Зуево, однако ответ его не удовлетворил и он попросил девочку сесть в машину и показать дорогу. Та отказалась от опасной поездки.

По информации телеканала, личность злоумышленника пока не установлена, в рамках дела ему может грозить реальный срок.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Можайске мужчина убил отца своей супруги.