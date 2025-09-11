После взрыва на детской площадке в Кузбассе задержан мужчина

В Новокузнецке в среду, 10 сентября, во дворе многоэтажного дома раздался взрыв. Утром 11 сентября сотрудники правоохранительных органов в официальном телеграм-канале ведомства проинформировали о задержании подозреваемого, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, сотрудники задержали 36-летнего местного жителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не смог объяснить, с какой целью бросил петарду на территорию детской площадки во дворе многоэтажного дома. В отношении гражданина составлен административный протокол. На его основании мужчине по решению суда придется нести отвественность: арест на срок до 15 суток или штраф.

По данным издания, инцидент попал на видео и быстро разлетелся по телеграм-каналам. Мужчина подошел к песочнице, бросил, предположительно, петарду и убежал. На территории площадки детей не было. Никто из горожан не пострадал. Судя по комментариям в соцсетях, многие были напуганы звуком взрыва. От взрыва на припаркованных во дворе автомобилях сработала сигнализация.

Ранее сообщалось, что подросток, игравший с петардами, устроил пожар в ангаре в Пермском крае.