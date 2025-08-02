Подросток, игравший с петардами, устроил пожар в ангаре в Пермском крае

В Пермском крае произошел крупный пожар, уничтоживший ангар и 180 тонн сена. Об этом в телеграм-канале сообщило МЧС России.

По данным ведомства, возгорание началось после неосторожного обращения подростка с петардами, одна из которых попала в ангар, где хранилось сено.

Отмечается, что огонь распространился на площади 750 кв. м. На место происшествия оперативно прибыли 14 пожарных и пять единиц специальные техники, которые смогли локализовать и ликвидировать возгорание. Несмотря на усилия огнеборцев, ангар и весь запас сена были полностью уничтожены.

Следственные органы провели проверку и доказали вину несовершеннолетнего. Дознаватель МЧС России возбудил уголовное дело по факту возгорания.

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