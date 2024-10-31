После замечания кировчанина на памятнике Невскому устраняют ошибку

В четверг, 31 октября, рабочий приступил к замене таблички на памятнике Невскому в городе Киров, сообщил Newsler.ru. Редакции обещали, что исправят ошибку значительно раньше. Работы проходят, несмотря на дождь со снегом.

Ошибку в надписи заметил кировчанин, который сообщил об этом редакции. Так, в слове «благоверный» вместо «й» на конце используется «и». Однако в других словах сохранена буква «й», что доказывает ошибочное написание.

Редакция начала разбираться в ситуации. Педагог одного из вузов обратил внимание на другую странность написания. В тексте не использованы некоторые буквы старославянского алфавита, которые важно было сохранить.

В пресс-службе администрации на запрос редакции отреагировали через неделю. Учреждение не занималось оформлением таблички памятника и надписи на ней. Над созданием скульптуры работал академик Российской академии художеств, профессор Салават Александрович Щербаков. В Дирекции по организации празднования 650-летия города Кирова пообещали провести исправление ошибки.

Редакция надеется, что погодные условия не повлияют на конечный результат и срок эксплуатации памятной таблички.

Ранее сообщалось, что в африканском государстве Танзания установили памятник Пушкину.