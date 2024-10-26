В африканском государстве Танзания установили памятник Пушкину

В африканском государстве Танзания в торжественной обстановке открыли памятник русскому писателю и поэту Александру Сергеевичу Пушкину, сообщили РИА Новости.

В пресс-службе Россотрудничества агентству рассказали, что памятник установили в выставочном зале Русского дома, который расположен в африканском городе Дар-эс-Саламе. Мемориал открыли в честь празднования 225-летия писателя. Над созданием памятника трудился соотечественник россиян — скульптор Александр Козинин.

Гостями церемонии открытия стали 150 человек, в частности, представители африканского национального музея, центральной библиотеки, местного Совета по искусству, работники российского посольства.

«Удивительно, насколько русские люди любят и чтут свою культуру, своих литературных деятелей. Для нас, танзанийцев, это большой урок», — сказал на церемонии директор национального Совета по культуре Танзании Кельвин Матунгва Станслаус.

Спикер считает, что танзанийцы должны брать в пример отношение россиян к своей культуре и истории. Важно знать прошлое коренного народа и передавать информацию молодым людям. Только так нация может самоопределиться. Кельвин Матунгва Станслаус отметил, что рад сотрудничеству с Россией.

Ранее сообщалось, что на Украине в День учителя сожгли портреты известных русских классиков Александра Пушкина, Федора Достоевского и Льва Толстого.