После жалоб жителей прокуратура проверяет состояние реки Кума

Жители Ставропольского края в соцсетях сообщали о массовой гибели рыбы в реке Кума. Прокуратура начала проверку, сообщил newstracker.ru.

В расследовании принимают участие специалисты Росприроднадзора, АЧТУ Росрыболовства и Северо-Кавказского управления Россельхознадзора. О проблеме неоднократно сообщали местные жители. Люди предполагают, что рыба гибнет из-за слива вредных веществ. Пользователи пишут, что вблизи реки находится завод (название не указывают), с которого незаконно сливают стоки. Один горожанин отметил, что сброшенные химические вещества вредят также почве.

Люди рассказали, что цвет воды в реке поменялся. Он стал желто-коричневым. Уровень воды заметно снизился. Начала массово гибнуть рыба. Люди просят отреагировать на ситуацию.

«В районе станицы Суворовской, в реке Кума погибло много рыбы. И это уже не первый случай! Будут ли предприняты какие-нибудь меры? И будет ли наказание виновным?» — написал один из пользователей соцсети.

В прокуратуре зафиксировали состояние реки на фото: вода илистая и грязная, уровень существенно снизился, на дне множество трупов рыб. Ведется расследование, в рамках которого назначены экспертизы.

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