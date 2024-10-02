Жителям Подмосковья напомнили об опасностях осенней рыбалки с лодки

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям об опасностях осенней рыбалки с лодки. Температура воды в реках и озерах заметно снизилась, и в случае падения за борт выплыть и добраться до берега будет очень непросто.

Перед выходом на рыбалку следует предупредить близких о своих планах. Также обязательно нужно проверить снаряжение и состояние лодки. Если она надувная, лучше не заплывать в места, где могут быть коряги.

Ни в коем случае нельзя употреблять спиртное: алкоголь замедляет реакцию и притупляет чувство опасности. Не рекомендуется выходить на рыбалку в сильный ветер и дождь, а также в темное время суток. Помимо этого, спасатели рекомендуют надевать на рыбалку спасательный жилет, а лучше всего — рыбачить с берега.