Последние звонки в Кузбассе посвятят тематике Года защитника Отечества

Министр образования Кузбасса Софья Балакирева рассказала, что в нынешнем году торжества в честь празднования окончания учебного года будут посвящены тематике Года защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Министр проинформировала, что почетными гостями школьных мероприятий станут ветераны Великой Отечественной войны, участники спецоперации и различных военных конфликтов.

В администрации правительства Кузбасса отметили, что в нынешнем году особенное внимание уделят безопасности выпускников. В частности, для родителей и абитуриентов начнет работу платформа обратной связи.

«В этом году будет функционировать платформа обратной связи, которая предоставляет возможность выпускникам и их родителям сообщать о нарушениях порядка проведения ЕГЭ», — сообщили в администрации.

В региональной администрации уточнили, что QR-код разместят около входа в пункт проведения. Это позволит выпускникам и их родителям при необходимости быстро воспользоваться кодом для предоставления необходимой информации.

По информации издания, по всей территории России последние звонки в школах прозвучат 24 мая. Кузбасс не станет исключением. В 9-х классах в регионе насчитывается 33 185 выпускников, а в 11-х классах — 9 361.

Ранее сообщалось, что в российских школах могут ввести единое расписание уроков.