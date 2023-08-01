Последствия общения на сайте знакомств: потеря двух миллионов рублей и оформление кредита

В полицию обратилась жительница Екатеринбурга, у которой молодой человек украл два миллиона рублей через мобильное приложение, сообщает tagilcity.ru . Мужчина задержан. Установлен еще один случай подобной аферы. Правоохранительные органы призывают всех женщин, которые пострадали от альфонса, обратиться в полицию.

Девушка сообщила правоохранительным органам, что познакомилась на сайте знакомств с молодым человеком. Они начали встречаться. Мужчине был известен логин и пароль от ее мобильного приложения. Когда девушка поняла, что с ее счета было переведено два миллиона рублей, молодой человек перестал выходить на связь и общаться с потерпевшей. Позже стало известно, что все деньги он проиграл на ставках на спорт.

Правоохранительным органам удалось задержать мужчину. Выяснилось, что аналогичным способом он обманул еще одну девушку. Сначала познакомился на сайте, потом предложил вступить в отношения. Он занял у нее деньги и сказал, что сам сбросит через ее мобильное приложение. Так аферист узнал логин и пароль. без разрешения девушки молодой человек оформил кредит на ее имя.

Правоохранительные органы разыскивают остальных жертв мошенника и призывают обращаться по номерам телефонов.