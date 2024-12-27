Посол Моргулов: в 2025 году РФ и КНР ожидает «двойное сдерживание» со стороны Запада

Посол России в Китае Игорь Моргулов по просьбе РИА Новости подвел итоги уходящего года. В интервью агентству он спрогнозировал ход событий в 2025 году. В частности, предположил, что России и Китаю придется объединить усилия для сдерживания, которое проводит против стран Запад.

«На международной арене нашим странам предстоит и дальше отвечать «двойным противодействием» на «двойное сдерживание», которое в отношении России и Китая пытается проводить Запад», — отметил посол Моргулов.

Посол отметил, что в 2025 году страны будут праздновать 80-летие Победы во Второй мировой войне. В тот период времени, как считает посол, Китаю и России пришлось выдержать многие суровые испытания. В тяжелые годы солдаты из России и Китая с полной самоотдачей боролись за мир, которого можно было достичь при условии полного разгрома армии Гитлера.

«Москва и Пекин едины в том, что сохранение исторической памяти, недопущение переписывания истории, героизации преступников и забвения их жертв являются общей задачей всего человечества», — заявил собеседник РИА Новости.

Посол отметил, что Россия признательна Китаю за позицию относительно сохранения памяти героев тех событий. В частности, на территории КНР расположено большое количество мемориалов и памятных комплексов, мест захоронений. Китайские друзья относятся ко всем объектам максимально бережно и уважительно.

Ранее сообщалось, что истребитель шестого поколения Baidi B-Type совершил в Китае первый полет.