Истребитель шестого поколения Baidi B-Type совершил в Китае первый полет

В социальных сетях появилось видео, на котором, предположительно, демонстрируется полет китайского истребителя шестого поколения Baidi B-Type. Как сообщил портал Simple Flying, этот самолет «Белый император» пролетал вблизи авиастроительного завода в Чэнду под охраной истребителя пятого поколения J-20 Mighty Dragon.

Baidi B-Type был разработан в рамках национальной инициативы Nantianmen, целью которой является обеспечение технологического превосходства Китая в авиационной и космической сферах.

Согласно заявлениям разработчиков, истребитель способен развивать сверхзвуковую скорость. Он также обладает возможностью вылетать за пределы атмосферного слоя Земли и успешно маневрировать в условиях пониженной гравитации.

Этот самолет отличается высокой стелс-технологией, что затрудняет его обнаружение радарами. Кроме того, существуют данные, что управление этим летательным аппаратом может осуществляться из космоса.

Ранее сообщалось, что ОАК, входящая в состав Ростеха, передала обновленные истребитель-бомбардировщик Су-34 и современный истребитель Су-57 российским вооруженным силам.