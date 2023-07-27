Посол РФ Озеров: Вопрос логистики доставки зерна в страны Африки будет оперативно решен

Посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата «Форума партнерства Россия – Африка» Олег Озеров рассказал, что в ближайшее время будет решен вопрос о передаче зерна странам Африки, пишет агентство ТАСС .

В ходе выступления на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия – Африка» президент Владимир Путин рассказал, что Россия может безвозмездно передавать странам Африки отечественное зерно в качестве альтернативы продукции из Украины. Президент отметил, что в 2023 году представители сельскохозяйственной отрасли прогнозируют высокий урожай.

«Уже говорил, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой [основе], так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки», - заявил Владимир Путин

Уже в течение трех-четырех месяцев шесть стран Африки получат по 25-50 тысяч тонн зерна. Президент РФ гарантировал бесплатную доставку. Посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров отметил, что выполнить задание, поставленное президентом, будет непросто. Но раз есть политическая воля, то вопросом будут активно заниматься. Главная проблема – логистика. В течение нескольких месяцев поставленные задачи будут реализованы, несмотря на большие сложности.