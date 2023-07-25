Посол РФ в Танзании: Письмо президента Путина найдет отклик в сердцах жителей Африки

«Уверен, что мощный посыл, который в этой статье содержится, отзовется в сердцах танзанийцев и вообще африканцев, для которых эта статья была написана», – заявил посол РФ в Танзании

Статью уже опубликовали два англоязычных издания с большой аудиторией. Андрей Аветисян еще не владеет информацией, как местное население отреагировала на инициативу российского президента из-за небольшого временного промежутка после публикации. Посол РФ в Танзании уверен, что материал найдет отклик и в первую очередь привлечет внимание местного населения к ожидаемому саммиту. Дипломат назвал посыл президента «мощным».

В статье Владимир Путин рассказал, что в настоящее время формируется новый международный порядок, главным принципом которого станет многополярность. Президент РФ напомнил о том, как развивались взаимоотношения между Россией и Африкой, затронул и тему сотрудничества стран во времена СССР. Политик акцентировал внимание, что власти России никогда не вмешивались во внутренние дела материка, понимая, что только местные жители имеют право решать, как им жить. В материале уделено внимание, как может складываться сотрудничество между Россией и Африкой после подписания ряда документов и развития в двустороннем порядке в сфере экономики, образования, культуры и не только.