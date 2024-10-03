Посол РФ Викторов рекомендует россиянам покинуть Израиль

Посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов обратился к соотечественникам с просьбой покинуть Израиль из-за напряженной обстановки в регионе, пока имеется техническая возможность, сообщил ТАСС.

Дипломат также рекомендовал гражданам России отказаться от идеи визита в Израиль. Тем, кто уже находится на территории страны, лучше покинуть ее. В настоящее время ряд авиакомпаний осуществляют регулярные рейсы. Стоит воспользоваться данной возможностью.

«Что касается нынешнего крайнего обострения, то мы усиливаем эту рекомендацию [не посещать Израиль] и предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию», — сообщил посол в интервью ТАСС.

Дипломат уточнил, что регулярные авиарейсы на данный момент также совершает израильская авиакомпания El Al.

Посол обратил внимание, что в октябре 2023 года МИД РФ рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Израиль без крайней необходимости. Совет распространялся на близлежащие страны. Однако в настоящее время ситуация в регионе стала еще более напряженной.

Ранее сообщалось, что многие иноагенты России спешно покидают Израиль.