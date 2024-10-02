SHOT: Галкин, Шац, Белый, Макаревич и другие иноагенты спешно покидают Израиль

Представители шоу-бизнеса, которые переехали из России в Израиль на фоне недовольства в связи с началом СВО, теперь спешно покидают страну из-за войны с Ливаном и массовых атак Ирана, сообщил SHOT.

В число звезд вошла семейная пара Алла Пугачева и Максим Галкин*. Супруги намерены поехать в США, где проживает старшая дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Сейчас Алла и Максим находятся на Кипре. По дороге в США они заедут в Европу. Юморист не намерен в ближайшее время выступать с концертами по городам Израиля.

Организаторы сообщили SHOT, что в ближайшее время людям сообщат об отмене спектаклей актера Анатолия Белого* и Михаила Шаца*, запланированных на осень. Так, шоумен уже прогуливается по улицам в Калифорнии.

Андрей Макаревич* устраивает винные вечера в Нью-Йорке. 6 октября певец должен был выступить с концертом в Тель-Авиве. Организаторы рассказали, что мероприятию грозит отмена из-за нестабильной ситуации в регионе.

«В конце сентября российский рокер провел винно-музыкальное мероприятие в баре в Бруклине. Билеты на него продавали за $110 (≈10 тыс. руб.). В соцсетях уже появились мемы в эту честь», — сообщил SHOT.

Причины переезда и отмена концертов — обострение ситуации в регионе. Израиль начал наземную операцию в Ливане. Считают ли теперь звезды-иноагенты страну агрессором, неизвестно. Уехав из России, многие из них критиковали соотечественников, высказывались о них в негативной тональности.

Ранее сообщалось, что Галкин передумал продавать за 50 млн руб. квартиру в Москве, в которой когда-то гостила Пугачева.

*признан в РФ иностранным агентом.