В интервью газете Le Temps посол России в Швейцарии Сергей Гармонин ответил на вопрос корреспондента, может ли Швейцария принимать участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Сергей Гармонин считает это невозможным по ряду причин.

Во-первых, Швейцария регулярно оказывает финансовую поддержку Украине. Страна присоединилась к антироссийским санкциям. Несмотря на то, что Россия с давних времен выступала за независимость Швейцарии, нынешнее правительство не вызывает доверия у РФ.

Во-вторых, западные партнеры настаивают на том, чтобы Швейцария вступила в НАТО. Такое решение также может негативно отразиться на российско-швейцарских отношениях.

Таким образом, участие Швейцарии в урегулировании украинского конфликта по мнению Сергея Гармонина недопустимо.