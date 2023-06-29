Посол России в Австралии: Украина может получить истребители F-18 Hornet

Посол России в Австралии Алексей Павловский в эфире телеканала «Россия-24» высказал мнение, что Запад готовит передать Украине истребители F-18 Hornet.

На данный момент официально западные партнеры Украины данную информацию не подтверждают. Алексей Павловский ссылается на утечку данных. Предположительно, переговоры о передачи техники ведутся между США, Австралией и Украиной. В настоящее время 41 единица F-18 Hornet уже выведены из эксплуатации.

Алексей Павловский также акцентировал внимание на то, что Австралия оказывает большую поддержку Украине. И речь идет не только о самолетах.

«Помимо уже упомянутых видов военной техники, поставляются еще дроны, средства борьбы с ними, есть также совместный с Францией проект производства 155-мм снарядов для артиллерии натовского образца, - отметил Посол России в Австралии Алексей Павловский.

Австралия начала оказывать финансовую поддержку Украине с марта 2022 года. 790 млн австралийских долларов – такая сумма была потрачена на технику, которую передали Киеву из Канберры.