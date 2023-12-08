Посреди учебного года в Орске закрыли на ремонт школу

В Орске общеобразовательную школу закрыли для проведения капитального ремонта. Возникает справедливый вопрос, почему чиновники решили заниматься проблемой посреди учебного года. Замглавы города по социальной политике Лариса Хальченко рассказала, что все идет, согласно предварительному плану, сообщает 56orb.ru .

Учащихся школы не переводят на дистанционный формат обучения. Их расформировывают по разным учебным заведениям, которые расположены в ближайших населенных пунктах. Автобусного сообщения между ними нет, поэтому ребятам придется самостоятельно добираться: пешком или на авто родителей. На улице уже установилась морозная погода.

«Здание школы № 27, бесспорно, нуждается в ремонте. Решение о закрытии здания во время учебного года принято не спонтанно. Подготовку мы начали заблаговременно. В 2021 году провели инструментальное обследование строительных конструкций здания. В том же году усилили аварийные участки. Но остается ряд работ, которые можно выполнить только при условии ограничения учебного процесса.», – прокомментировала ситуацию замглавы города по социальной политике Лариса Хальченко

Чиновница утверждает, что после капитального ремонта дети вернутся в современное помещение с новыми электрическими кабелями и красивым дизайном здания. Пока же родителей и детей просят немного потерпеть. На днях проведут собрание. Тема – переезд и все связанные с ним организационные вопросы.

Редакция 56orb.ru напоминает, что в Орске уже есть одно здание школы, которое закрыли для ремонта. Прошло три года, но работы так и не начали проводить.