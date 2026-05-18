Нервное ожидание на Тамани: сколько придется простоять у досмотровых пунктов Крымского моста

Движение легкового и автобусного автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановлено в штатном режиме. Главная транспортная артерия, связывающая Крымский полуостров с Краснодарским краем, была открыта для проезда после рекордной по продолжительности оперативной паузы, которая продлилась около 10,5 часов. Официальное уведомление об открытии трассы опубликовал профильный информационный центр по контролю ситуации на автомобильных подходах к мосту, пишет Газета.ру.

Хронология перекрытия и текущая ситуация на подходах

Временные ограничения на проезд по путепроводу были введены накануне вечером, 17 мая, в 21:02 по московскому времени. В соответствии с действующими протоколами безопасности, официальные ведомства не стали публично конкретизировать технические или оперативные причины полной остановки трафика. На данный момент со стороны Керчи и Тамани сформировались локальные очереди из легковых машин, однако логистические службы делают все возможное для ускорения процедуры досмотра.

Сбои в расписании железнодорожного транспорта

Длительная приостановка движения по Крымскому мосту частично затронула и график движения пассажирских поездов дальнего следования. По официальным данным компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», из-за вынужденного простоя на подходах к транспортному переходу как минимум на один час из графика выбился фирменный пассажирский состав, следовавший по маршруту Симферополь — Москва. Железнодорожники принимают меры для нагона упущенного времени в пути.

Серия масштабных ограничений в мае

Прошедшие выходные стали одними из самых сложных для крымской логистики за последнее время из-за регулярных перекрытий моста 16 и 17 мая. За день до этого путепровод закрывали для машин почти на 12 часов. Столь длительные паузы приводят к моментальному накоплению автотранспорта на пунктах пропуска. Так, после предыдущего открытия в очереди со стороны Керченского полуострова одновременно находились 604 транспортных средства, а среднее время ожидания перед досмотровыми комплексами для водителей составляло около двух часов.