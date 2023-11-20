Постпред Небензя: Россию безосновательно обвинили в нарушении прав детей Украины

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил о включении Вооруженных сил РФ в список сторон, которые нарушают права несовершеннолетних жителей Украины в ходе конфликта. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что оснований для таких заключений у ООН нет, что говорит о политизированности решения, сообщает ТАСС .

Постпред РФ при ООН принял участие в заседании парламентской Комиссии по расследованию преступных действий в отношении детей со стороны киевского режима. Он выразил удивление, что ООН не признали ВСУ виновными в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних граждан Украины. При этом, вооруженные силы РФ обвинили в подобных нарушениях, не имея никаких доказательств.

Спикер заявил, что неоднократно обращался с требованием предоставить факты, но этого не происходит. Россия и дальше настаивает на необходимости обнародования доказательств.

«Мы требовали и требуем предоставить нам факты, на которых основано это решение. В ответ тишина или отказ предоставить информацию со ссылками на некие процедуры конфиденциальности. Все это убеждает нас в том, что реальных оснований нет», - заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя

Спикер уверен, что генеральный секретарь ООН принял подобное решение исключительно из-за давления со стороны Запада.

«Генеральный секретарь ООН, которому западники по сути «выкрутили руки», не смог удержаться от политизированного решения о включении российских вооруженных сил в список сторон, совершающих серьезные нарушения в отношении детей в конфликте на Украине», - считает постпред РФ при ООН

В ООН обвинили РФ в том, вследствие военных действий погибло 136 украинских детей. Согласно их доклада, 80 детей с начала вооруженного конфликта России и Украины погибло от действий ВСУ. При этом, Россию признали нарушителями, а Украину нет. Постпред РФ при ООН не понимает логику данного решения.

Доклады Управления верховного комиссара ООН по правам человека перестали быть объективными, уверен Василий Небензя.

«Так называемая наблюдательная миссия УВКПЧ на Украине и независимая комиссия по расследованию на Украине, созданные под диктовку западных стран Советом ООН по правам человека, являются насквозь ангажированными структурами, работающими под полным контролем Киева и его западных хозяев. Они производят информацию, которой нельзя доверять», - резюмировал Небензя.

Парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева, созданная в России, к лету 2024 года предоставит отчет о проделанной работе. Члены собирают данные о противоправных действиях киевского режима в отношении детей, пишет ТАСС. К работе приобщены различные ведомства, что позволит получить объективные данные.